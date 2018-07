Éder Luís quer título para marcar passagem pelo Vasco

BELO HORIZONTE - Aos 26 anos, o atacante Éder Luís passa pelo quarto clube de sua carreira. Revelado pelo Atlético-MG, jogou também no São Paulo antes de se transferir para o Benfica, que o emprestou ao Vasco em meados do ano passado. No clássico contra o Flamengo, vai completar 50 jogos com a camisa cruzmaltina, marca que ele releva. Prefere títulos.

"É bom quando você joga bastante e consegue atingir um número como este, mas isso não marca nossa carreira. O que marca a vida de um jogador é conseguir os títulos. Estamos próximos de conseguir o título da Taça Rio e chegar na decisão do Carioca e vamos fazer por onde para conseguir isso", garantiu o atacante.

O Vasco, aliás, é o único clube pelo qual Éder Luís não conquistou títulos. No Atlético-MG, foi campeão mineiro e da Série B; no São Paulo, faturou um Brasileirão. Foi também campeão da Taça da Liga e do Campeonato Português pelo Benfica na temporada passada.

Como só tem contrato por empréstimo até o meio do ano, Éder Luís tem duas chances de conquistar um título no Vasco: a Taça Rio e a Copa do Brasil. O primeiro desafio é nesse domingo e o atacante está otimista. "O Flamengo tem uma grande equipe e por isso está na decisão. Só que nosso grupo também é forte. Vamos fazer uma grande partida e buscar o resultado. Estamos preparados para a decisão", afirmou.