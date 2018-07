Eder Luís quer vitória no clássico sobre o Fluminense para o Vasco engrenar Uma vitória sobre o Fluminense neste domingo é o que o Vasco precisa para engrenar no Campeonato Brasileiro, de acordo com o atacante Eder Luís. O jogador, que retornou ao clube recentemente, admite que o time vive uma fase muito ruim, mas acredita que em pouco tempo vai haver uma mudança de postura e de resultados.