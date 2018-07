Eder Luis se despede do Vasco e vai para o Al Nasr

RIO - O atacante Eder Luis confirmou nesta segunda-feira que está de saída do Vasco. O jogador recebeu uma proposta considerada irrecusável do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, boa para ele e para o clube carioca. Por conta desta oferta ele já nem enfrentou o Corinthians, domingo, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.

Em comunicado, o jogador afirmou que a questão financeira pesou. "Quando chega uma proposta é preciso pensar no futuro da minha esposa e dos meus dois filhos. É preciso dizer que foi uma decisão tomada em conjunto com o Vasco. E tenho que agradecer a muitas pessoas, especialmente ao Ricardo Gomes, competente como treinador e diretor", disse o atacante, que também agradeceu Cristóvão Borges, PC Gusmão e Dorival Júnior, treinadores com os quais trabalhou em São Januário.

Eder relembrou o gol que fez na final da Copa do Brasil de 2011, quando ajudou a dar ao Vasco o título da competição. "Já tinha sido campeão pelo Atlético-MG, São Paulo e Benfica. Mas nunca havia feito gol em decisão, e por isso aquele da Copa do Brasil foi o mais especial da minha carreira. Foi tão inesquecível e emocionante quanto o carinho que recebemos semana passada em Manaus. Incrível como a torcida do Vasco é grande mesmo tão longe do Rio", afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa.

O atacante será emprestado por dois anos para o Al Nasr, e ainda terá, depois, mais um ano de contrato para cumprir com o Vasco. A negociação, especulada em 2 milhões de euros, deve ajudar o clube carioca a quitar salários e também a pagar a própria compra de Eder junto ao Benfica, no ano passado.