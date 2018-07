Eder Luis terá preparação especial nas férias do Vasco

Ele recebeu um planejamento específico feito pelo preparador físico do clube, Rodrigo Poletto. Os demais atletas também receberam uma "cartilha" com orientações e exercícios leves para as férias. Na semana que vem, a comissão técnica deve renovar contrato com a diretoria do Vasco por mais um ano.

O técnico Ricardo Gomes, que se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 28 de agosto, deve participar do encontro. Já houve uma conversa preliminar com o auxiliar técnico Cristóvão Borges, que assumiu a equipe após o afastamento de Gomes.