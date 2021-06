Éder Militão comemora primeiro gol pela seleção brasileira: 'Sonho de criança'

Éder Militão dificilmente esquecerá o empate entre Brasil e Equador, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela Copa América. No domingo, o zagueiro do Real Madrid marcou o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira, um momento muito marcante em sua carreira.

"Creio que foi muito importante ter marcado esse gol, mais um sonho de criança conquistado. É uma jogada que a gente treina bastante e eu sabia que alguma hora ia encaixar", comentou.

Com o gol de Éder Militão, o Brasil foi para o intervalo vencendo o Equador por 1 a 0. Mas o adversário reagiu na segunda etapa e acabou empatando a partida. Ciente das dificuldades dos jogos que se aproximam, o zagueiro pediu mais concentração à seleção para estes confrontos eliminatórios. "Agora é descansar, recuperar bem e entrar concentrado porque em mata-mata não dá para errar", finalizou.

Com o empate, o Brasil terminou a fase de grupos com 10 pontos em quatro jogos. Além do duelo com os equatorianos, a seleção derrotou Colômbia, Venezuela e Peru. Nesta segunda-feira, a delegação brasileira retorna à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde segue a sua preparação para o confronto das quartas de final, que pode ser contra Chile ou Uruguai.

"Agora é descansar, trabalhar bastante na semana, recuperar bem e estar focado para cada final que vai vir. Porque cada jogo vai ser uma final e a gente tem que entrar com força total para conseguir a vitória", afirmou o meia Lucas Paquetá, que foi titular contra o Equador.

O Brasil entra em campo pelas quartas de final nesta sexta-feira, às 21 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A seleção conhecerá o seu adversário após a quinta e última rodada do Grupo A da Copa América, que será disputada nesta segunda.