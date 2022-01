Éder Militão faz no fim e salva Real Madrid de 1ª derrota para Elche no Bernabéu

O Real Madrid esteve perto de um tropeço histórico neste sábado. Depois de dar enorme trabalho na Copa do Rei, o Elche ficou muito perto de ganhar pela primeira vez em sua história no Santiago Bernabéu, neste domingo. Mas viu o zagueiro Éder Militão estragar o que seria um resultado histórico. Após estar perdendo por 2 a 0, o Real Madrid reagiu e buscou o empate, por 2 a 2, com o brasileiro salvando o líder do Campeonato Espanhol do vexame já nos acréscimos.

Com o resultado, o Elche continua sem vencer o Real Madrid fora de casa. O time visitante ficou perto de quebrar o tabu histórico, mas sofreu um apagão nos minutos finais que permitiu o empate. O time merengue, por outro lado, chegou aos 50 pontos, mas viu a diferença para o vice-líder Sevilla cair para quatro pontos. Betis, com 40, e Atlético de Madrid, com 36, completam o G-4.

Embalado com a vitória diante do próprio Elche na Copa do Rei, por 2 a 1, com virada na prorrogação, o Real Madrid, com o apoio dos seus torcedores que compareceram em peso no Santiago Bernabéu, foi para cima do adversário e viu Benzema desperdiçar uma cobrança de pênalti aos 27 minutos. Badia fez grande defesa.

O goleiro do Elche foi o principal responsável por deixar o placar zerado em quase todo o primeiro tempo. Com segurança no sistema defensivo, o time visitante resolveu arriscar no ataque e abriu o placar aos 42 minutos. Em bela jogada de contra-ataque, Fidel recebeu na esquerda e cruzou na medida para Boyé, de cabeça, abrir o marcador.

O Real foi para o intervalo em desvantagem e retornou para o segundo tempo ainda mais ofensivo. Logo aos cinco minutos, Hazard foi derrubado por Diego González dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. No entanto, o VAR foi acionado e o lance anulado.

O jogo se tornou ataque contra defesa, mas em mais uma jogada de contra-ataque o Elche fez o que todos não esperavam, o gol. Aos 30 minutos, Boyé deu belo passe para Milla vencer Courtois e fazer 2 a 0. Neste momento, a partida estava nas mãos da equipe visitante.

Mas o Elche esqueceu de combinar com o Real Madrid. Com 2 a 0 contra, a equipe merengue se jogou ao ataque e foi criando uma oportunidade atrás da outra. Casemiro jogou na trave. Já Modric, após um pênalti marcado por toque de mão de Milla, converteu e recolocou o Real no jogo. E foi no talento de Vinícius Júnior que o empate veio. O atacante fez bela jogada pela esquerda e cruzou para Éder Militão cabecear para o fundo das redes, decretando o empate no Santiago Bernabéu.

Ainda neste domingo, o Osasuna visitou o Granada e venceu por 2 a 0, com gols de David Garcia e Kike Garcia. Com isso, subiu para a 11ª colocação, com 28 pontos, contra 24 de seu rival.