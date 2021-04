Éder só precisa de 30 minutos para fazer um gol e deixar boa impressão na estreia

Éder ficou satisfeito com sua estreia pelo São Paulo, neste sábado à noite, na goleada, por 5 a 1, sobre o São Caetano, no retorno da disputa do Campeonato Paulista. O jogador, que iniciou no banco de reservas, atuou pouco mais de meia hora, fez um gol e criou outra bela oportunidade.

"Estou muito feliz por estrear pelo São Paulo no Morumbi e fazer o primeiro gol, é um sonho, estrear assim, com uma vitória. Fomos avisados na sexta-feira do jogo, trabalhamos pesado e fizemos um grande jogo", disse o atacante, de 34 anos.

"Acho que a idade é só um número, estou bem fisicamente, me sinto bem, é me adaptar ao modo de jogar. Não jogava desde novembro. Esses 30 minutos pareceram 90. Estou me dedicando. Dedico ao grupo, pois nas duas semanas que estou aqui fui muito bem tratado pelos jovens e pelos mais velhos. Dedico o gol a eles", disse o jogador.

Eder poderá ter nova oportunidade de entrar em campo já nesta segunda-feira, quando o São Paulo retorna ao Morumbi, às 20 horas, para enfrentar o Red Bull Bragantino. Na quarta-feira, mais uma vez em casa, o time de Hernán Crespo encara o Guarani, enquanto a sexta está reservada para o clássico com o Palmeiras.