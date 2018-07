Éderson aprova semana de treinos do Vasco antes de partida contra o CRB

O Vasco fez, na manhã desta quarta-feira, em São Januário, mais um treino antes da partida diante do CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma semana completa de treinamento, o atacante Éderson acredita que o time tem tudo para manter a boa fase na busca pelo retorno à Série A.

"É sempre bom termos uma semana cheia para podermos treinar bastante e recuperar quem precisa. Estamos vindo de vitória e esperamos fazer uma grande partida no sábado em casa contra o CRB para vencermos mais essa etapa", comentou Éderson.

No treino desta quarta, a equipe iniciou a atividade com alongamento e aquecimento de velocidade e agilidade. Em seguida, o técnico Jorginho comandou treinamento tático no campo principal de São Januário.

Autor de quatro gols nos últimos cinco jogos do Vasco, o jogador se mostra contente com a boa fase. "Todo atacante vive de gols e comigo não é diferente. Estou muito feliz de poder ter marcado nos últimos jogos", afirmou.

A equipe cruzmaltina ocupa a vice-liderança do Brasileirão da Série B, com 54 pontos, um a menos do que o Atlético-GO. Já o CRB é o atual décimo colocado, com 43 pontos, cinco atrás do Avaí, primeiro time na zona de classificação à Série A.