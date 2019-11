Éderson comemora vitória e exalta atenção do Cruzeiro: 'Ficamos ligados'

Um dos jogadores mais felizes com a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira, no Engenhão, era o volante Éderson. Não só pelo gol marcado, mas também pelo fato de o time ter conseguido segurar o resultado positivo no compromisso válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Cruzeiro bate Botafogo no Rio e deixa zona de rebaixamento do Brasileirão

"Muito feliz em poder ajudar a equipe e mais feliz ainda pela vitória. Hoje tomamos sufoco, mas soubemos sofrer. Tinha aquele momento que a gente fazia o gol e desligava um pouco. Hoje ficamos ligados o tempo todo", comentou Éderson.

O volante de apenas 20 anos foi o autor do gol que sacramentou a vitória cruzeirense, aos 49 minutos do segundo tempo. Ainda na etapa inicial, o zagueiro Cacá, também novato, abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Thiago Neves.

Aliviado por ter deixado a zona de rebaixamento, o Cruzeiro espera manter a sequência de bons resultados - são sete jogos de invencibilidade. "Estou muito feliz porque completei 11 jogos pela equipe e conseguiu marcar um gol importante. Agra é continuar trabalhando e buscando os pontos para sair desta situação difícil que ficamos. Tudo vai dar certo", comentou Cacá, em tom otimista.