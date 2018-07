Ederson concorre a prêmio dado por jogadores a melhor jovem do ano na Inglaterra

A Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA) revelou neste sábado os candidatos aos prêmios da temporada no futebol inglês. Entre os indicados, um brasileiro: o goleiro Ederson, do Manchester City, que concorre como um dos melhores jovens do ano.

+ Confira a tabela do Campeonato Inglês

+ Aguero desfalca City e vira preocupação para a Argentina na Copa

+ Mais notícias do Campeonato Inglês

Aos 24 anos, Ederson faz grande temporada com o City, líder disparado do Inglês, e foi um dos seis indicados ao prêmio. Goleiro da seleção brasileira, ele é considerado um dos responsáveis pela ótima temporada do time de Pep Guardiola, que tem 84 pontos e pode garantir o título ainda neste sábado.

Outros dois jogadores do City estão entre os indicados a melhor jovem: os atacantes Leroy Sané e Sterling. Os outros candidatos são os atacantes Marcus Rashford, do Manchester City, e Harry Kane, do Tottenham, além do lateral Ryan Sessegnon, do Fulham, da segunda divisão nacional.

A PFA também anunciou os candidatos e melhor jogador da temporada, e novamente o domínio foi do City. Sané e os meias De Bruyne e David Silva são os indicados do clube. Eles vão concorrer com o atacante Salah, do Liverpool, o goleiro De Gea, do Manchester United, e Harry Kane. De Bruyne e Salah são os favoritos.