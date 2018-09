Éderson decide, Fortaleza bate Vila Nova e volta a vencer na Série B

Com dois gols do atacante Éderson e com um jogador a mais desde o início do segundo tempo, o Fortaleza quebrou a série negativa de quatro jogos sem vitórias ao bater o Vila Nova por 2 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Fortaleza se garantiu mais uma vez na primeira colocação, com 50 pontos, contra 43 do Vila Nova, que acabou deixando o G-4 na rodada e estacionando na quinta posição.

O Vila Nova fez jus ao fato de ter a melhor defesa do campeonato e anulou os pontos fortes do Fortaleza durante o primeiro tempo. O time cearense esbarrou na marcação adversária e só teve poucas oportunidades de abrir o placar. Em uma delas, Gustavo chutou fraco para a defesa de Rafael Santos.

Apesar de uma postura mais defensiva, o Vila Nova criou as principais jogadas de perigo. Em cruzamento milimétrico de Lucas Braga, Alex Henrique recebeu com o gol aberto, mas pegou mal de cabeça e jogou a bola pela linha de fundo. Marcelo Boeck apenas torceu para não entrar.

O equilíbrio, no entanto, traduziu os primeiros 45 minutos de duas equipes que brigam diretamente pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

O panorama do segundo tempo não mudou muito, até que Gaston Filgueira colocou tudo a perder. O lateral fez falta dura em Marcinho e acabou expulso. Com um a menos, Hemerson Maria resolveu mexer no time e colocou Hélder na vaga de Alan Mineiro.

O Fortaleza só foi aproveitar a superioridade numérica quando Rogério Ceni colocou Éderson na partida. O atacante abriu o placar aos 37 minutos, em cobrança de pênalti, marcado após chute de Rodolfo, que carimbou a mão de Hélder.

E ainda deu tempo de fazer o segundo. Aos 42 minutos, em bela jogada de contra-ataque do Fortaleza, Marcinho tocou para Gustavo, que serviu Éderson. O atacante pegou de primeira para dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o São Bento na terça-feira, às 19h15, na Arena Castelão, na capital cearense. Na sexta-feira, às 21h30, o Vila Nova recebe o Guarani no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

FORTALEZA 2 X 0 VILA NOVA

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Diego Jussani, Adalberto e Bruno Melo; Felipe, Marlon (Éderson) e Dodô (Derley); Romarinho (Rodolfo), Gustavo Henrique e Marcinho. Técnico: Rogério Ceni.

VILA NOVA – Rafael Santos; Moacir, Naylhor, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Geovane, Wellington Reis, Alan Mineiro (Hélder) e Mateus Anderson (Washington); Alex Henrique (Rafael Silva) e Lucas Braga. Técnico: Hemeson Maria.

GOLS – Éderson, aos 37 e aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Emerson de Almeida Ferreira (MG)

CARTÕES AMARELOS – Geovane e Hélder (Vila Nova)

CARTÃO VERMELHO – Gastón Filgueira (Vila Nova)

RENDA - R$ 242.821,00

PÚBLICO – 27.554 torcedores

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).