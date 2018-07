Ederson deve reforçar o Flamengo contra o Orlando City; Cirino volta a treinar O Flamengo teve duas novidades no treino deste sábado, véspera do amistoso contra o Orlando City, no estádio do Maracanã, no Rio, em comemoração aos 120 anos do clube carioca. A primeira foi a presença do meia Ederson, que está recuperado de uma lesão no joelho direito.