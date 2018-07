Éderson diz que Vasco tem pressa em garantir retorno à Série A

Após vencer o vice-líder Atlético-GO, no sábado, o Vasco abriu três pontos de vantagem na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o atacante Éderson, a distância ainda é pequena porque o time carioca tem pressa em garantir o retorno à Série A.

"Queremos o mais rápido possível conseguir o acesso à Série A", afirmou o atacante, nesta terça-feira. Éderson foi o herói daquela vitória sobre o Atlético. Ele marcou os dois gols da vitória por 2 a 0, em São Januário.

"Estamos em um momento importante. Estou muito feliz de estar proporcionando a alegria para o torcedor, conquistando uma boa vitória dentro de casa e levando o Vasco à liderança isolada da competição", comemora o atacante.

Em pouco mais de dois meses, Éderson mostrou a que veio no Vasco ao marcar seis gols em 13 jogos. Ele voltou ao Brasil para defender a equipe carioca, que estava com um vácuo no ataque desde a saída de Riascos. Éderson estava no Japão, onde defendia o Kashiwa Reysol. Porém, ele e a família tinham dificuldades de adaptação ao país oriental.

A oportunidade no Vasco veio em boa hora para o atacante. "Eu vim para ajudar a equipe, independente da posição. Estou tendo a felicidade de fazer os gols. O grupo é muito bom e me ajudou muito na adaptação", comentou Éderson, que já pensa na próxima rodada em busca do objetivo de selar o mais rápido possível o retorno vascaíno à elite.

O próximo adversário do Vasco será o Náutico no próximo sábado, na Arena Pernambuco. "O Náutico vem em uma crescente, fazendo bons jogos. Sabemos que vai ser difícil o jogo lá, mas temos todas as condições de sair com a vitória e tenho certeza que vamos conseguir um bom resultado", projetou.