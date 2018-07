Ederson é operado com sucesso e Flamengo não faz previsão de volta

A lesão no menisco do joelho esquerdo sofrida em julho, diante do Corinthians, obrigou o meia Ederson a passar por uma cirurgia nesta quarta-feira. A artroscopia na perna do jogador do Flamengo foi realizada pelo médico José Luiz Runco, e por mais que o procedimento tenha sido considerado um sucesso, o clube preferiu não fazer previsão de retorno.

"A cirurgia do Ederson correu bem, dentro do esperado. A alta está prevista para amanhã de manhã. Será avaliado no dia a dia e esperamos que ele possa iniciar o tratamento fisioterápico na sexta-feira no CT. O atleta passou por uma artroscopia, pois tinha uma pequena lesão no menisco medial e após o tratamento conservador a dor persistiu. Por isso optamos pelo procedimento, que ocorreu bem e agora é iniciar a recuperação", declarou Runco.

Inicialmente, o Flamengo optou por uma recuperação não cirúrgica. Desde a lesão, ocorrida no dia 3 de julho, Ederson vinha realizando trabalho de fisioterapia e de fortalecimento muscular, mas diante do incômodo contínuo na região, clube e jogador concordaram em mudar os planos.

O lance no qual Ederson sofreu a lesão rendeu bastante polêmica porque o árbitro Heber Roberto Lopes sequer marcou falta. Posteriormente, o juiz e Fagner, o autor da dura entrada, foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas ambos obtiveram efeito suspensivo.