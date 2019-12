Ederson exalta estilo de jogo do City: 'Meu jeito de jogar se encaixa bem aqui'

Em alta no Manchester City, o goleiro Ederson acredita que o estilo de jogo implantando pelo técnico Josep Guardiola na equipe inglesa se encaixa perfeitamente em seu jeito de jogar. Na terceira colocação da tabela, o City volta a campo nesta sexta para tentar se aproximar do líder Liverpool.

"Desde que eu cheguei ao Manchester City, Pep Guardiola deixou muito claro o jeito que queria que eu jogasse. Eu tive que treinar muito para adaptar nosso estilo de jogo", diz o goleiro.

Totalmente adaptado ao clube, Ederson se diz satisfeito com o desempenho que vem apresentando na temporada. "Eu estou muito feliz com nosso estilo de futebol. Para um goleiro, às vezes isso funciona, às vezes não. Mas essa é a vida de um goleiro", afirma.

Enquanto a maior parte dos grandes campeonatos do mundo estão parados nesta época do ano, o Campeonato Inglês conta com rodada cheia entre esta quinta e esta sexta-feira, no chamado "Boxing Day".

Nesta sexta, o adversário será o Wolverhampton. "Para um jogador de futebol, os melhores momentos são os dias de jogos. Você precisa aproveitar o jogo, então a cada jogo eu tento jogar e me divertir o máximo possível", projeta o goleiro da seleção brasileira.

Atual bicampeão inglês, o City figura em terceiro lugar, com 38 pontos, a 11 de distância do Liverpool. No fim de semana, com a disputa da 20ª rodada, a competição entrará em sua segunda metade. Portanto, o time de Guardiola tem um turno pela frente para tentar alcançar o rival.