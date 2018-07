Ederson faz primeiro treino e Walace desfalca o Flamengo contra o Goiás O zagueiro Walace não se recuperou da lombalgia e desfalcará o Flamengo no duelo deste domingo contra o Goiás, fora de casa, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou de fora do treino deste sábado, marcado pelo primeiro trabalho do meia Ederson com o restante do elenco.