Ederson se apresenta e enfim deixa seleção completa na Austrália

A seleção brasileira enfim está completa em Melbourne para os amistosos contra Argentina e Austrália. Na noite desta quinta-feira (horário local), o goleiro Ederson se apresentou no hotel onde a equipe comandada por Tite está concentrada para os compromissos.

Ederson havia sido liberado pela comissão técnica para se apresentar alguns dias depois dos demais jogadores por causa do nascimento da sua filha, Yasmin, o que acabou ocorrendo na última terça-feira. Nesta quinta, então, ele se juntou ao grupo da seleção, logo na véspera do amistoso contra a Argentina.

Curiosamente, a chegada de Ederson se deu no mesmo dia em que o Manchester City enfim oficializou a sua contratação junto ao Benfica - o clube português já havia confirmado a negociação na semana passada. Na seleção, Ederson já encontrou dois dos seus novos companheiros de clube, o volante Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus.

Ambos, inclusive, serão titulares no amistoso desta sexta-feira com a Argentina, marcado para começar às 7h05. O técnico Tite definiu a equipe com a seguinte formação: Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.