Ederson se despede da torcida da Lazio e exibe alegria por usar a 10 de Zico Novo reforço do Flamengo, o meia Ederson se despediu da torcida da Lazio, clube que defendeu nas últimas três temporadas do futebol europeu, com um texto em tom emotivo publicado no seu perfil no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos. Ele apontou a conquista do título da Copa da Itália na temporada 2012/2013, quando a Lazio superou a Roma na decisão, como um dos maiores momentos da sua carreira.