Ederson se recupera, é relacionado no City e deve ser titular contra o Feyenoord

O goleiro brasileiro Ederson surpreendeu ao ter uma rápida recuperação, treinou normalmente nos últimos dias, foi relacionado pelo Manchester City nesta terça-feira e deve ser titular no duelo de quarta, contra o Feyenoord, na Holanda, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Na goleada sobre o Liverpool no último sábado, por 5 a 0, pelo Campeonato Inglês, o goleiro brasileiro recebeu uma solada no rosto do atacante senegalês Sadio Mané. Recebeu, assim, atendimento médico por quase dez minutos e foi de maca para um hospital.

Diante da aparente gravidade da lesão, o técnico Pep Guardiola chegou a dizer que Ederson "provavelmente" não enfrentaria o Feyenoord. Mas o goleiro voltou a treinar na segunda-feira com uma proteção na cabeça, uma espécie de capacete também utilizado por Petr Cech, do Arsenal, e acabou relacionado nesta terça.

E o próprio treinador acenou que ele pode ser titular. "Ederson está conosco, ele tem uma proteção", explicou Guardiola em entrevista coletiva nesta terça-feira. "Eu creio que todos os atletas neste nível profissional, que jogam em alto nível, gostam de atuar. Quando eles estão bem, eles querem jogar."

O Manchester City está no Grupo F da Liga dos Campeões, ao lado também de Napoli e Shakhtar Donetsk, além do próprio Feyenoord.