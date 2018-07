Ederson treina e pode voltar a jogar pelo Flamengo após 3 meses O meia Ederson pode ser a novidade do Flamengo para enfrentar o Resende, neste domingo, às 17 horas, em Volta Redonda. O jogador, que não atua desde o dia 22 de novembro do ano passado, foi inscrito no Campeonato Carioca, treinou entre os titulares nesta quinta-feira e, ainda que não comece jogando no domingo, deverá ao menos ser opção para Muricy Ramalho no banco de reservas.