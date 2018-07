Ederson visita o CT do Flamengo pela primeira vez após passar por cirurgia

O meia Ederson, do Flamengo, voltou neste sábado ao CT do Ninho do Urubu, no Rio, pela primeira vez desde que passou por uma cirurgia no testículo para retirada de um tumor em 28 de julho. O jogador foi recebido pelo técnico interino Jayme de Almeida e por todo elenco do Flamengo.

Apesar de vestir o uniforme de treino do clube, Ederson iniciará tratamento de quimioterapia e segue afastado do grupo. Ele apenas assistiu o técnico interino Jayme de Almeida comandar treinamento tático e de bolas paradas.

A delegação do time rubro-negro viajou neste sábado para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo, às 16 horas, no estádio Independência, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo tenta reagir na competição. O time rubro-negro não vence há quatro partidas e ocupa a quinta colocação na tabela de classificação com 29 pontos. Para isso, ainda terá que superar as ausências do meia Diego e o atacante Everton, suspensos.