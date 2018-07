Edgardo Bauza é anunciado como técnico da Arábia Saudita para a Copa do Mundo

O argentino Edgardo Bauza foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico da Arábia Saudita para a Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. O treinador de 59 anos, ex-São Paulo, chega para a vaga do holandês Bert van Marwijk, dispensado do cargo mesmo depois de garantir o país na competição.

Com isso, Bauza garante presença no Mundial após duas tentativas frustradas. Em agosto do ano passado, ele foi contratado pela seleção de seu país, mas acabou demitido apenas oito meses depois diante dos maus resultados. Em maio, então, o argentino aceitou o convite para comandar os Emirados Árabes Unidos, mas viu a equipe falhar nas Eliminatórias Asiáticas.

Surpreendentemente, no entanto, ele foi anunciado nesta quinta como comandante da Arábia Saudita. A seleção terminou na segunda colocação do Grupo B das Eliminatórias, com 19 pontos, um atrás do líder Japão, desempenho suficiente para garantir sua presença no Mundial.

Mesmo com a classificação, Van Marwijk acabou dispensado do comando da Arábia. Sem maiores explicações, a Federação de Futebol da Arábia Saudita confirmou a troca e publicou fotos de Bauza sendo recebido pelos dirigentes do país.