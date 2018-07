Edgardo Bauza tenta trazer atacante do Boca para o São Paulo

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, tenta trazer mais um argentino para o elenco. Segundo o jornal Olé, o treinador entrou em contato com o atacante Jonathan Calleri, de 22 anos, e pediu para que se transferisse ao clube do Morumbi quando encerrar o vínculo com o Boca Juniors. A negociação, porém, não deve evoluir e o Atlético-MG é o favorito a receber o atleta.

Calleri deve ter a saída do Boca Juniors oficializada em breve, já que um grupo de investidores comprou os direitos econômicos dele. Além de São Paulo e Atlético-MG, Cruzeiro e Inter têm interesse nele. Pesa a favor do Atlético-MG a proposta financeira mais atrativa do que a dos rivais, mesmo com a promessa de Bauza de que o atacante seria titular absoluto.

O jogador de 22 anos foi revelado pelo All Boys e chegou ao Boca Juniors em julho de 2014. O companheiro de ataque de Carlos Tevez tem 21 gols em 55 jogos pela equipe. Também foi campeão do Campeonato Argentino e da Copa da Argentina, títulos conquistados na última temporada.

Bauza também sondou outros compatriotas antes de Calleri. As primeiras conversas foram com ex-comandados no San Lorenzo, como o lateral-direito Buffarini e o volante Ortigoza. Ambas tentativas não evoluíram. Até agora o São Paulo contratou três jogadores para 2016: o lateral Mena, o zagueiro Lugano e o atacante Kieza.