Edigar Junio marca 3 gols e Joinville derrota o ABC

Com o resultado, o Joinville já soma três jogos de invencibilidade e segue na vice-liderança com 57 pontos, a três da Ponte Preta, a primeira colocada, e a sete do Ceará, o primeiro fora do G4. Por sua vez, o ABC começa a ver a zona de rebaixamento mais de perto, já que está na 15.ª colocação com 35 pontos, a dois do seu arquirrival América-RN, o 17.º.

Com a intenção de não deixar a Ponte Preta disparar na liderança, o Joinville tratou de estragar qualquer plano traçado pelo ABC logo nos minutos iniciais do confronto. Aos 14 minutos, Bruno Aguiar lançou Edigar Junio, que dominou com categoria e tocou na saída do goleiro Gilvan. O time potiguar tentou reagir, mas não conseguiu.

O Joinville voltou para a etapa complementar em ritmo acelerado visando matar de vez a partida. Mas o time potiguar começou a ganhar volume de jogo e também levou perigo na frente, exigindo boas defesas do goleiro Ivan.

Pressionado, o clube catarinense se fechou, deu espaço para o adversário e tentava explorar o contra-ataque. Aos 35 minutos, Edigar Junior foi lançado em velocidade e completou para o fundo das redes. A noite era mesmo do atacante, que, aos 41, fez o seu terceiro gol. O atacante recebeu belo passe e tocou na saída do goleiro Gilvan, dando números finais ao confronto.

Na próxima rodada, a 32.ª, o Joinville enfrenta o Avaí nesta sexta, às 19h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o ABC tem pela frente o Paraná no mesmo dia e horário, no estádio Frasqueirão, em Natal.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE 3 x 0 ABC

JOINVILLE - Ivan, Murilo (Filipe Soutto), Bruno Aguiar, Thiago Medeiros e Rogério; Naldo, Anselmo, Everton (Franco) e Marcelo Costa; Edigar Junio e Fernando Viana. Técnico: Hemerson Maria.

ABC - Gilvan; Madson, Sueliton, Diego Jussani e Samuel (Somália); Fábio Bahia, Daniel Amora, Michel Banhami e Ronaldo Mendes (Xuxa); Alvinho (Zambi) e Beto. Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Edigar Júnio, aos 14 minutos do primeiro tempo; Edigar Júnio, aos 35 e aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Costa (Joinville); Samuel (ABC).

ÁRBITRO - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

RENDA - R$ 153.135,00.

PÚBLICO - 11.847 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).