Edílson comemora chance como titular do Botafogo

"É mais uma chance, única. O time está bem encaixado, então é mais fácil entrar nesse momento. Não tenha dúvida que estou muito feliz com esta oportunidade. Juntamente com todo o grupo, espero fazer uma bela atuação", declarou o lateral, que entrará no lugar de Gilberto.

Defensor, Edílson espera contribuir com o time também no ataque, com suas finalizações de longa distância, principalmente em cobranças de falta. "Estou tranquilo. Já é característica minha, assim como a virada de bola e buscar o pivô. O mais importante é o trabalho de equipe, juntar minhas qualidade às do grupo", afirmou.

Em sua estreia como titular no Brasileirão, o lateral conta com apoio maciço da torcida. "O mais importante é que estamos chamando o torcedor pouco a pouco com nosso futebol nessa caminhada. Nesse momento importante, esperamos que venha apoiar e acredite ainda mais para nos mantermos [entre os primeiros] e até nos distanciarmos para brigar pelo título", convocou.

Com os retornos de Bolívar e Gabriel, o Botafogo entrará em campo nesta quinta escalado com Renan; Edilson, Bolívar, Dória e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Seedorf e Vitinho; Rafael Marques e Elias.