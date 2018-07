Edílson desfalca Grêmio e será substituído por Wallace Oliveira

O Grêmio sofreu nova baixa para o duelo deste sábado com o Cruzeiro, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o lateral-direito Edílson não participou do último treinamento da equipe antes do confronto e nem foi relacionado pelo técnico Renato Gaúcho para a viagem a Belo Horizonte.

Edílson sentiu um desconforto na panturrilha e terá a sua vaga no time ocupada por Wallace Oliveira. Agora o lateral-direito vai ser avaliado pelo departamento médico para definir se terá condições de viajar a Salvador, onde o Grêmio enfrentará o Vitória na próxima quarta-feira.

A situação é a mesma de Lincoln, que também não terá condições de encarar o Cruzeiro, mas ainda não foi descartado pelo Grêmio para o compromisso seguinte pelo Brasileirão. E além deles, o técnico Renato Gaúcho também não contará com o goleiro Marcelo Grohe o volante Walace, ambos suspensos.

No treino desta sexta-feira, ele indicou que as vagas serão ocupadas por Bruno Grassi e Kaio. Assim, o time vai entrar em campo com a seguinte formação: Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Kaio, Jailson, Ramiro e Douglas; Luan e Pedro Rocha.

A lista de relacionados do Grêmio também tem como novidades as presenças do volante Moisés e do atacante Everton, recuperado de lesão. Mas o volante Maicon e o atacante Miller Bolaños, ambos contundidos, permanecem fora do time, assim como Negueba.

Com 40 pontos, o Grêmio ocupa o oitavo lugar no Brasileirão e tentará superar o Cruzeiro para seguir firme na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.