Edílson e Geromel treinam, mas Grêmio perde Arroyo para semifinal

Na reta final de preparação para o duelo decisivo diante do Barcelona-EQU, nesta quarta-feira, na Arena, o Grêmio voltou a treinar nesta segunda, no CT Presidente Luiz Carvalho. O técnico Renato Gaúcho contou com o lateral Edílson e o zagueiro Pedro Geromel, que treinaram normalmente, mas perdeu o meia-atacante Michael Arroyo para o confronto válido pela semifinal da Libertadores.

Edílson e Geromel reclamaram de problemas físicos após a partida de ida contra o Barcelona-EQU, na quarta passada, mas foram submetidos a exames que não detectaram qualquer lesão. Por isso, trabalharam ao lado dos colegas nesta segunda e vão para o jogo na Arena.

Já Arroyo será um desfalque no banco do Grêmio. O equatoriano foi diagnosticado com uma inflamação na garganta e sequer apareceu entre os relacionados para a partida, confirmando a ausência na decisão.

Nesta segunda, os reservas que encararam o Avaí no último domingo realizaram um treino regenerativo na academia, enquanto os titulares, que foram poupados, fizeram atividade física no gramado, seguida de um trabalho com bola em campo reduzido.

O Grêmio conseguiu ótima vantagem na partida de ida ao vencer por 3 a 0 em Guayaquil, o que permite que perca até por dois gols de diferença para garantir vaga na decisão da Libertadores. Se confirmar a classificação, o time brasileiro enfrentará River Plate ou Lanús.

Renato definiu a lista de relacionados do Grêmio para a partida com: Arthur, Bressan, Cícero, Cortez, Cristian, Edilson, Everton, Fernandinho, Geromel, Jael, Jailson, Kannemann, Léo Moura, Luan, Barrios, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Paulo Victor e Ramiro.