Edilson é inscrito, mas ainda não pode defender Botafogo O Botafogo vai poder contar com o lateral-direito Edilson no restante da Taça Guanabara, mas não na partida desta quarta-feira, contra o Audax, às 17h, no Estádio de Moça Bonita, em Bangu. Isso porque o jogador foi inscrito com pendência na Federação Estadual do Rio (FERJ).