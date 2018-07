Edilson e Maicon se recuperam, são relacionados e reforçam o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho tem duas boas novidades no Grêmio para enfrentar o Vasco, domingo, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro: o lateral-direito Edilson e o volante Maicon, que estão recuperados de contusão e foram relacionados neste sábado.

Os dois estão afastados há mais de um mês, mas voltaram a treinar normalmente nesta semana e tiveram confirmados seus retornos. Devido à falta de ritmo, contudo, é improvável que eles iniciem o duelo. Renato, assim, deve manter o time base dos últimos compromissos.

Outro jogador que treinou normalmente neste sábado foi o atacante Miller Bolaños, que sofreu uma contusão no final de abril. Mas, diferentemente dos companheiros, o equatoriano ainda não tem condições de ser relacionado.

Aos poucos, assim, o Grêmio começa a recuperar seus principais jogadores contundidos. As exceções são o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, ainda em recuperação de uma contusão no ombro, e o meia Douglas, que sofreu uma grave lesão no joelho e só deve retornar no segundo semestre.

Confira a lista de jogadores relacionados do Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe.

Laterais: Cortez, Edilson e Léo Moura.

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere.

Volantes: Arthur, Jaílson, Kaio, Machado, Maicon e Michel.

Meias: Gastón Fernández e Ramiro.

Atacantes: Beto da Silva, Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios e Pedro Rocha.