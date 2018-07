Edílson e Pedro Rocha não participam de treino no Grêmio; Grohe é desfalque certo

O lateral-direito Edílson e o atacante Pedro Rocha foram as principais ausências no Grêmio entre os jogadores que participaram do treino realizado nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para a partida deste domingo, às 16 horas, diante do Avaí, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Ambos permaneceram na academia de musculação para um trabalho de fortalecimento muscular, mas devem atuar neste final de semana.

O goleiro Marcelo Grohe é desfalque confirmado na partida contra os catarinenses. O jogador foi atingido por um atacante do Godoy Cruz, no meio de semana, em jogo pela Copa Libertadores - vencida pelo time gaúcho por 1 a 0, na Argentina -, em uma bola dividida e sofreu uma contusão no joelho. Devido ao ferimento, levou sete pontos no joelho. A tendência é que Léo assuma o posto.

O atacante Jael e o meia Douglas, que estão em fase final de recuperação após graves lesões no joelho, treinaram separadamente, assim como o volante Maicon. Já o meia-atacante Michael Arroyo, recém-contratado, seguiu em preparação para, em breve, se colocar à disposição do técnico Renato Gaúcho.

O treinador não divulgou a equipe para o duelo contra o Avaí, mas a provável escalação do time tricolor é a seguinte: Léo; Edilson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O elenco gremista se reapresentará na manhã deste sábado no centro de treinamento do clube, em Porto Alegre, para finalizar a preparação com vistas ao próximo compromisso no Brasileirão, competição na qual o time é vice-líder com 22 pontos, sete atrás do Corinthians.