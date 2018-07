Edilson espera que Grêmio esqueça vantagem com Avaí

"Temos uma vantagem, mas precisamos esquecê-la quando entrarmos em campo para fazer uma boa partida e sair com a classificação", afirmou Edilson, explicando que o Grêmio precisará ser cauteloso no início do jogo.

"Temos que esperar um pouco para sair, afinal o time deles é muito qualificado. Todo mundo conhece a força do Avaí dentro da Ressacada, mas também todos sabem da força do Grêmio dentro e fora de casa", avaliou.

Ex-jogador do Avaí, Edilson garantiu que esqueceu o antigo clube e afirmou que só pensa no Grêmio. "Minha segunda casa é onde minha família mora, no Paraná. E a minha primeira casa é o Olímpico", brincou.