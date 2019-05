Edilson faz alerta ao Cruzeiro: 'Não podemos perder pontos para times menores'

O lateral-direito Edilson disse nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que o Cruzeiro precisa se impor e vencer o Ceará, nesta quarta-feira, às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. "Não podemos deixar pontos em casa para equipes menores."

O defensor afirmou que os "objetivos do Cruzeiro são diferentes do Ceará" no torneio nacional, lembrando que a meta da sua equipe é faturar o título nacional. "Entramos para sermos campeões em todas as competições. Por isso temos de recuperar em casa da derrota sofrida para o Flamengo", disse o jogador, referindo-se ao resultado da primeira rodada no Maracanã.

Apesar de exigir um bom, resultado, Edilson reconhece que a missão não será fácil, ainda mais que o Ceará deverá atuar retrancado após golear o CSA por 4 a 0 no últmo domingo. "Não temos jogos fáceis no Brasileirão. Esperamos um jogo difícil contra o Ceará, como sempre foi. Estamos esperando que eles virão fechados, e nós teremos que propor o jogo, torcendo para que nosso estilo dê certo, de tocar a bola, rodar, até encontrarmos os espaços."

O lateral chamou a atenção para a derrota, por 2 a 0, sofrida ano passado, no Mineirão, para o Ceará, no segundo turno do Brasileirão, quando o adversário brigava para se manter na elite. "Ano passado perdemos para eles aqui, é um jogo sempre difícil, mas não podemos nos contentar com derrota alguma. Esperamos um Ceará forte, que sempre vem aqui e nos dá bastante trabalho. Estamos muito concentrados, trabalhando bastante para encontrarmos soluções e ganhar esses jogos dentro de casa."

Edilson revelou estar recuperado de uma lesão no joelho que o prejudicou no ano passado. "Não pude chutar muito a gol e cobrar faltas por causa disso", disse, esperando voltar a ajudar a equipe com seu forte chute. "Estamos treinando, pois a bola parada pode ser importante para a gente furar uma retranca e conseguir a vitória em jogos complicados."