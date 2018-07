Edinho é apresentado no Mogi Mirim e promete surpreender na Série B Esbanjando confiança e prometendo muito trabalho, Edinho, filho do Rei Pelé, foi apresentado nesta quarta-feira como técnico do Mogi Mirim para o Campeonato Brasileiro da Série B. A coletiva começou com duas horas de atraso devido a um problema do novo treinador no trajeto de Santos ao interior de São Paulo.