Edinho é o novo técnico do Guaratinguetá na Série B

Roberto Fonseca pediu demissão após a derrota para a Portuguesa, por 3 a 0, sábado, no Canindé, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Com esse resultado, o Guaratinguetá aparece em 12º lugar no campeonato, com 38 pontos, e ainda corre risco de rebaixamento.

Para o lugar de Roberto Fonseca, o Guaratinguetá foi buscar Edinho, cujo último trabalho tinha sido no Joinville, onde disputou apenas o começo da Série D do Brasileiro. Ele assinou contrato até o final da temporada e assume o comando do time na manhã desta segunda-feira.

"Tenho acompanhado a Série B, assisto aos jogos e acredito no potencial do grupo. Vou conhecer o elenco, trabalhar bastante para voltar as vitórias", disse Edinho, que já estreia na terça-feira, quando o Guaratinguetá recebe o Icasa pela 30ª rodada do campeonato.