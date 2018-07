Edinho e Riveros voltam a treinar com o grupo no Grêmio

Sem perder há cinco jogos no Campeonato Brasileiro, o Grêmio entrou de vez na briga por uma vaga pelo G4. O time promete ser ainda mais forte para as próximas rodadas porque Felipão está muito perto de contar com dois reforços importantes: os volantes Edinho e Riveros, que estão recuperados de lesão.

Os dois veteranos, ambos de 31 anos, estão afastados há quase um mês. A última partida deles foi contra o Cruzeiro, no dia 21 de agosto. Ambos vinham sendo titulares antes de sofrerem lesões musculares. Agora o time tem jogado com Fellipe Bastos, Ramiro e Matheus Biteco.

Nesta segunda, pouco depois de o elenco voltar de Belo Horizonte, onde empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, domingo à noite, o auxiliar Flávio Murtosa comandou treino no Olímpico para os reservas - os titulares trabalharam na academia. Edinho e Riveros treinaram sem restrições e podem aparecer como novidades para pegar o Santos, quinta, na Arena.

Para o jogo contra os paulistas, Felipão não vai contar com Zé Roberto, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que o garoto Breno ganhe mais uma chance na lateral esquerda.