Edinho e Rodolfo são poupados em treino do Grêmio O elenco principal do Grêmio teve dois desfalques para realizar o treino da tarde desta segunda-feira, o único do dia em Bento Gonçalves. Reforço contratado para esta temporada, o ex-colorado Edinho ficou de fora por conta de uma tendinite no tendão de Aquiles. Já o zagueiro Rodolfo, com tendinite no joelho, também foi poupado.