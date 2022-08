Edinho publica rara foto com a mãe Rosemeri, esposa do primeiro relacionamento de Pelé

Edson Nascimento ou simplesmente Edinho, filho de Pelé, completou 52 anos no último dia 27 deste mês e, para celebrar, publicou um registro raro em suas redes sociais: uma foto ao lado de sua mãe, Rosemeri dos Reis, primeira esposa do Rei do Futebol.

Por meio do Instagram, Edinho utilizou seu tempo para agradecer seus amigos e fãs que pararam para lhe desejar um feliz aniversário. A foto ao lado de sua mãe é um registro raríssimo, visto que Rosemeri sempre levou uma vida reservada.

"Quero agradecer a todos que me mandaram mensagens cheias de luz e positividade. Do fundo do meu coração, muito obrigado! Mas, mais do que tudo, quero agradecer a quem me deu a vida: obrigado, minha linda mãe! Obrigado pela minha vida", escreveu o ex-jogador.

Em 1966, Rosemeri e Pelé celebraram sua cerimônia de casamento, antes da Copa do Mundo daquele ano. Além de Edinho, Rosemeri é mãe Jennifer Nascimento e Kely Cristina, fruto deste primeiro relacionamento.

Carreira e pôlemicas

Assim como seu pai, Edinho seguiu a carreira de jogador como goleiro. No entanto, Pelé, atacante e artilheiro da seleção brasileira, era ressentido da escolha de posição do filho. Apesar de ter tido passagens pelo Santos, Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta, Edinho disputou poucos jogos ao longo de sua carreira - 33. Além disso, foi tido pela imprensa como um goleiro mediano.

Após 10 anos como profissional, anunciou sua aposentadoria dos campos em 1999 e Edinho se aventurou como treinador. Entre 2015 e 2022, passou pelo Mogi Mirim, Água Santa, Tricordiano e Londrina, onde segue atualmente nas categorias de base do clube.

Fora das quatro linhas, colecionou polêmicas. No início da década de 90, foi condenado a cumprir pena de seis anos de prisão por homicídio, devido a seu envolvimento em um racha ocorrido em Santos. A sentença acabou sendo anulada, mas em 2014 acabou condenado, neste caso por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Edinho se entregou à polícia em 2017 para cumprir a pena de 12 anos e 10 meses de prisão, após a juiz confirmar a sentença da condenação. Foi solto em 2019 e desde então continuou a carreira de treinador.