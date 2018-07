Edinho treina e está confirmado no Palmeiras Foi só um susto para o técnico Antônio Carlos. Depois de sentir dores no joelho esquerdo e ser poupado na terça-feira, o volante Edinho treinou normalmente nesta quarta e foi relacionado no Palmeiras para o confronto contra o Atlético Paranaense, no Palestra Itália, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.