Edinho volta a treinar com bola e Roger Machado esboça time do Grêmio Roger Machado ganhou mais uma opção para escalar o Grêmio na partida contra o Fluminense, na quinta-feira, em Porto Alegre. O volante Edinho voltou a treinar com bola nesta segunda-feira, após se recuperar de cirurgia no rosto. Agora ele briga com Ramiro e Walace por uma vaga no meio-campo.