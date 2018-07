Edmílson e Guiñazu ficam de novo fora de treino do Vasco

RIO - O Vasco segue com problemas e dúvidas para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. Mais uma vez, o volante Guiñazu e o atacante Edmílson, ambos lesionados, seguem sem treinar e, com isso, não têm presença garantida na decisão.

Guiñazu reclama de dores musculares, enquanto Edmilson ainda não está recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Assim, dependerá da evolução de ambos a presença no clássico de domingo. Já o goleiro Martin Silva, que vinha realizando trabalhos preventivos, treinou com bola pela primeira vez na semana e está garantido na finalíssima do Campeonato Carioca.

Além dos problemas com Guiñazu e Edmilson, o técnico Adilson Batista ainda não definiu o substituto do atacante Everton Costa, suspenso. Thalles, Bernardo, William Bárbio e Montoya disputam a posição, mas o treinador também pode surpreender e optar pelo meia Fellipe Bastos.

Após empatar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca por 1 a 1, o Vasco precisa vencer o Flamengo, no próximo domingo, para conquistar o título estadual.