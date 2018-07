Edmílson se torna embaixador das escolinhas do Barcelona

Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, o ex-jogador Edmílson estreitou ainda mais os seus laços com o Barcelona, clube que defendeu durante a sua carreira profissional, ao se tornar nesta terça-feira o novo embaixador da FCBEscola, as escolinhas de futebol do clube catalão pelo mundo.

O Barcelona explicou que Edmilson atuará como representante do clube em atos relacionados com a sua escolinha. Além disso, ele visitará as escolinhas, voltadas para crianças entre 6 e 11 anos, para participar de aulas. "As escolas do Barça estão fazendo um grande trabalho há muitos anos, eu tentarei trazer os valores do clube para as crianças e, sobretudo, transmitir a mensagem aos pais que o mais importante é a educação no futebol", afirmou Edmilson, em declaração divulgada pelo site oficial do clube.

Edmílson defendeu o Barcelona entre 2004 e 2008, período em que ganhou uma Liga dos Campeões, duas vezes o Campeonato Espanhol e também duas edições da Supercopa da Espanha. Ele também possui passagens por clubes como São Paulo e Palmeiras na sua carreira, tendo se aposentado depois do fim da temporada 2011 do futebol brasileiro.