Edmundo dá força ao Vasco para o jogo decisivo com o Libertad em São Januário RIO - Seria exagero dizer que o Vasco joga sua vida na Libertadores na noite desta quarta-feira, contra o Libertad. Mesmo em caso de derrota, ainda haverá esperança para os vascaínos. Mas a situação ficaria crítica, e por isso é com o espírito de uma final que a equipe encara o confronto com os paraguaios em São Januário.