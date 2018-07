Edmundo revela ansiedade por despedida do futebol pelo Vasco

RIO - Foi um dia de emoções distintas, nesta terça, em São Januário. Enquanto Carlos Alberto celebrava um recomeço, o ex-atacante Edmundo vivia a ansiedade pela partida que vai marcar, oficialmente, sua despedida do futebol. O meia de 27 anos treinou pela primeira vez com os demais companheiros depois de ser reintegrado ao elenco do Vasco. Edmundo, que completa 41 anos na semana que vem, lida com a expectativa pelo jogo amistoso contra o Barcelona de Guayaquil, quarta, às 19h30.

"Nos últimos dias tenho ficado ansioso. Mas a ficha só vai cair amanhã (quarta), quando chegar aqui e ver a torcida cercando o ônibus. Espero me conter em campo para não deixar a emoção superar a razão", disse Edmundo.

Um dos motivos que levaram o ex-atacante a pedir uma despedida apropriada do clube ainda dói. Em 2008, na sua última partida como profissional, Edmundo participou da derrota por 2 a 0 para o Vitória, no mesmo estádio de São Januário, que selou o rebaixamento cruzmaltino para a Série B.

"A festa vai ser no fim. Durante o jogo é para valer. Principalmente porque quero apagar a imagem de 2008 e fechar com chave de ouro: vitória e a torcida contente", comentou. O time equatoriano é especial na história do Vasco: foi o adversário da final no título da Libertadores de 1998. Edmundo, porém, não participou da conquista (havia se transferido para a Fiorentina).

A expectativa é de bom público. Edmundo deve ser substituído no segundo tempo para que seja devidamente ovacionado pelos torcedores. Juninho Pernambucano e Felipe, que foram companheiros do craque polêmico no fim da década de noventa, vão reviver anos de ouro da história vascaína.