Edmundo se compara a Dudu e afirma: 'Será o ano dele no Palmeiras'

O ex-atacante e antigo camisa 7 do Palmeiras, Edmundo, está otimista com as futuras atuações do novo dono do número. Para o ídolo da torcida do clube, o atacante Dudu vive a melhor fase da carreira e deve ter uma temporada bastante positiva em 2017, pela confiança herdada com o status de capitão e o crescimento que teve com o técnico Cuca no ano passado.

"Ele amadureceu e cresceu demais nesses dois anos, em especial em 2016. Isso teve a ver também com a inteligência do Cuca, que soube encaixá-lo na equipe de um jeito que o tornou decisivo, além de dar a braçadeira de capitão em um momento importante. Esse ano tem de tudo para ser o ano dele", disse Edmundo durante evento na Academia Store, rede de lojas oficiais do Palmeiras.

Edmundo teve passagem vitoriosa pelo Palmeiras na década de 1990, ao conquistar os bicampeonatos paulista e brasileiro (1993 e 1994), mais o Rio-São Paulo (1993). As contribuições para os títulos deram ao ex-jogador a idolatria por parte da torcida, porém a comparação com jogadores do elenco atual não o incomoda. "Assim como eu nos tempos de jogador, o Dudu também não é um cara de finalização, não é artilheiro, mas costuma aparecer em partidas decisivas, em clássicos", disse.

Na terceira temporada pelo Palmeiras, Dudu já realizou 111 jogos pelo clube, com 25 gols e 24 assistências. No mês passado ele participou da partida da seleção brasileira com a Colômbia, no Rio, e marcou o gol da vitória por 1 a 0.