Edmundo visita obras do futuro estádio do Palmeiras e se emociona

SÃO PAULO - O ex-atacante Edmundo retornou nesta quarta-feira ao estádio do Palmeiras. O "Animal", como é conhecido, visitou pela primeira vez a obra do Allianz Parque e se emocionou ao pisar no gramado. "O Palmeiras é o grande responsável pela carreira maravilhosa que tive. Minhas melhores histórias foram vividas no Palestra", comentou.

Edmundo teve duas passagens pelo Alviverde, de 1993 a 1995 e de 2006 a 2007, e conquistou cinco títulos pelo clube, entre eles dois Campeonatos Brasileiros. Na visita ao futuro estádio, ele se disse impressionado pelas instalações. "Será uma arena muito moderna, está um espetáculo. Não tenho vontade de voltar a jogar, mas quando entrei aqui o coração chegou a bater mais forte. Chega até a dar vontade de entrar em campo“, disse o ex-jogador do Palmeiras.

O estádio vai ter capacidade para 45 mil torcedores, tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2014 e atualmente está com 75% da obra concluída. Nesta quarta-feira Edmundo colocou bota e capacete para caminhar pelo local e quando visitou os vestiários, ganhou uma camisa do clube com o emblema da nova arena. Ao receber o presente, brincou que estava sendo novamente apresentado como reforço.

"O Palmeiras será ainda maior e mais forte com o Allianz Parque. Isso está lindo. A tendência é de que 2014 seja o ano verdão", afirmou Edmundo.