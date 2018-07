Edno estreia, dá assistência e São Bento vence o Novorizontino

Com o resultado, o São Bento segue invicto no Grupo A com cinco pontos, enquanto o Novorizontino continua na terceira posição do Grupo B, com apenas dois. O clube de Novo Horizonte ainda não venceu no campeonato.

O visitante entrou com os 11 jogadores marcando atrás da linha do meio-campo. A tática fez com que a posse de bola ficasse toda com o clube de Sorocaba, que criou as melhores chances. O Novorizontino apostava nas jogadas de contra-ataque e ficou muito perto de surpreender. Os comandados de Guilherme Alves criaram suas melhores oportunidades justamente de bola parada.

O jogo ganhou emoção no segundo tempo. Precisando dos três pontos, o São Bento se abriu e foi para a pressão em cima do Novorizontino. O técnico Paulo Roberto Santos colocou Edno no jogo e foi justamente dos pés do ex-jogador do Corinthians que saiu o gol.

Aos 21 minutos, o atacante fez o pivô para Diego Clementino, que também acabara de entrar, chegar chutando para abrir o marcador. Atrás do placar, o Novorizontino teve que sair da defesa e foi em busca do empate. Mas não conseguiu.

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Santos no sábado, às 21h, no Estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. No domingo, às 11h, o São Bento recebe o São Bernardo no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

SÃO BENTO 1 X 0 NOVORIZONTINO

SÃO BENTO - Henal; Régis, João Paulo, Pitty e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Éder (Alê), Clébson (Diego Clementino) e Morais; Rodriguinho (Edno) e Rossi. Técnico: Paulo Roberto Santos.

NOVORIZONTINO - Anderson; Éder Sciola, Domingues, Jéci e Paulinho; Adriano, Fahel (Richarlyson), Pereira e Pedro Carmona (Jean Carlos); Rayllan, Cléo Silva (Arnaldo). Técnico: Guilherme Alves.

GOL - Diego Clementino, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

CARTÕES AMARELOS - Clébson (São Bento); Éder Sciola e Jéci (Novorizontino).

RENDA - R$ 43.765,00.

PÚBLICO - 1.923 pagantes.

LOCAL - Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).