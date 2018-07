Edno quer aproveitar chance contra o Cruzeiro, em Minas Com as ausências dos suspensos Herrera e Caio, expulsos na vitória por 3 a 0 diante do Goiás, no último sábado, o técnico Joel Santana bate a cabeça para definir qual será a melhor formação no ataque do Botafogo na partida desta quarta-feira contra o Cruzeiro, no Mineirão.