Edno volta a ser poupado e preocupa técnico do São Bento para jogo contra Santos O técnico Paulo Roberto Santos está longe de definir os titulares do São Bento para a partida contra o Santos, neste sábado, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. São muitos os jogadores entregues ao departamento médico, entre eles o veterano Edno.