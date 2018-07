Edson diz que Flu não pode mais tropeçar no Campeonato Brasileiro

O Fluminense emendou uma série de quatro vitórias e voltou a ter esperanças na disputa por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Mas a derrota no último sábado, para o Coritiba, acendeu o sinal de alerta. Para o volante Edson, um novo tropeço no clássico de sábado com o Botafogo, às 19h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode sepultar as chances do time.

"Se tropeçarmos, fica difícil. Perdemos o jogo passado e os concorrentes todos ganharam, à exceção do Inter. Imagina se isso acontece de novo? Ficariam seis pontos para serem tirados em quatro rodadas", destacou o jogador nesta terça-feira.

Apesar disso, Edson afirmou que o time não faz cálculos por uma vaga no G-4 do Brasileirão. "Não adianta fazer matemática e se frustrar. Temos que pensar jogo a jogo, vitória por vitória", ponderou.

Sobre o duelo com o Botafogo, que briga para se manter na Série A do próximo ano, Edson considera que o Fluminense precisa ir ao ataque. "Eles têm que sair para o jogo, porque estão desesperados, lá embaixo da tabela. Se fizermos um gol no início vão ficar com mais pressão ainda", avaliou o volante.