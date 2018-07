Edson Pimenta é efetivado no comando da Portuguesa

SÃO PAULO - A Portuguesa anunciou a efetivação de Edson Pimenta no cargo de treinador. Ex-auxiliar de Péricles Chamusca, demitido na reta final da Série A2 do Campeonato Paulista, ele comandaria a equipe até a paralisação no Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa das Confederações, mas agradou a diretoria e permanecerá.

"Vamos retomar o trabalho, que vem sendo bem feito. Exceto a estreia, contra o Vasco, o time se manteve muito bem, e esperamos que, com a chegada dessas peças, possamos ter um campeonato tranquilo, para enaltecer e representar a camisa da Portuguesa. Este é o nosso propósito", declarou o técnico, que ainda espera a chegada de reforços.

Pimenta assinou contrato até o final da temporada depois que a Portuguesa venceu um e empatou três dos primeiros cinco jogos no Brasileirão. O treinador também havia conduzido a equipe ao título da Série A2 do estadual, comandando-a em cinco jogos, com quatro vitórias e uma derrota.

Apesar de celebrar a efetivação, Pimenta fez cobranças à diretoria e pediu a chegada de reforços para o restante do ano. "Conversamos sobre as contratações, carecemos de alguns reforços que já estão sendo trabalhados, mas não vamos divulgar para não atrapalhar as negociações", comentou.